Трамп шпионил для России: появилась психологическая оценка

Психологически президент США Дональд Трамп не тот человек, который бы согласился обслуживать интересы Владимира Путина и шпионить в пользу РФ.

В комментарии OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская выразила сомнение относительно возможной работы американского лидера на интересы России, ведь подобная информация никогда не была подкреплена какими-то весомыми доказательствами.

"Во-вторых, надо учитывать факт персональных психологических характеристик такой фигуры, как Трамп. Обычно, если мы говорим о том, что россияне хотели сделать себе лояльного кандидата и выводить его потом на пост президента США в обмен на то, что этот человек будет способствовать реализации российских интересов, то надо понимать насколько такой человек может вести себя", - говорит эксперт.

По словам Осмаловской, президент США имеет очень сильный характер, чтобы идти на поводу у Путина.

"Трамп в этом контексте мог иметь много других альтернативных вариантов, как стать президентом, это не мог быть один единственный. Для такой эгоистического, а в этом контексте, это положительное значение, человека, как Трамп работать на кого-то, когда он сам решал судьбу не одного человека, то с психологической точки зрения, это большое преувеличение. Вряд ли Трамп мог добровольно соглашаться на такую роль - обслуживать интересы РФ и конкретно Путина", - пояснила она.

Международник считает, что эта информация является лишь очередным вбросом перед встречей Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить Украину.