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12 ноября • обновлено в 06:41
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Трамп шантажировал Украину военной помощью: выяснились скандальные факты

1.8т
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В администрации президента США Дональда Трампа были намерены разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Такое заявление сделала высокопоставленная сотрудница Пентагона Лара Купер, отвечающая за украинское направление, передает "Укринформ". Уточняется, что данная информация была получена благодаря рассекреченной стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

В США продолжается "украинагейт"

В США продолжается "украинагейт"

"Укринформ"

"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов – несмотря на возражения карьерных военных минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", – сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что, со слов Купер, экс-спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер во время встречи с ней 20 августа 2019 года "недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее арестованный в Штатах бизнесмен Лев Парнас заявлял, что Украина знала, что США заморозят военную помощь, если Киев не начнет расследовать уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Темы
Импичмент Трампа Военная помощь Украине
Персоны
Иванка Трамп Джо Байден Курт Волкер
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Так США во всех странах сея ведут. Это их национальная доктрина.
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