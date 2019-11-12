Трамп шантажировал Украину военной помощью: выяснились скандальные факты

В администрации президента США Дональда Трампа были намерены разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Такое заявление сделала высокопоставленная сотрудница Пентагона Лара Купер, отвечающая за украинское направление, передает "Укринформ". Уточняется, что данная информация была получена благодаря рассекреченной стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

В США продолжается "украинагейт" "Укринформ"

"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов – несмотря на возражения карьерных военных минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", – сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что, со слов Купер, экс-спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер во время встречи с ней 20 августа 2019 года "недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее арестованный в Штатах бизнесмен Лев Парнас заявлял, что Украина знала, что США заморозят военную помощь, если Киев не начнет расследовать уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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