Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания в США и в ведущих американских СМИ в течение последней недели.

В сущности, можно даже практически ограничиться драматическими событиями пятницы и субботы, поскольку они затмили все, что происходило ранее.

- Драматизм состоит в том, что в пятницу и в субботу стало явно происходить то, чего я, например, очень опасался с момента избрания Трампа президентом. Явно, потому что вышло наружу. Происходит серьезная открытая атака на неформальное сообщество демократических стран со стороны президента Соединенных Штатов. Если бы мне кто-то сказал даже два года назад, что такое когда-либо будет возможно, я бы подумал, что тот, кто так думает, должен обратиться к психиатру. Но сегодня происходит то, что происходит. Сегодня Трамп заявил, что не поддерживает итоговое коммюнике саммита G7 и, поскольку улетел с саммита досрочно, до его окончания, дал указание оставшимся на нем американским представителям не поддерживать итоговое коммюнике. Причем, сделал это после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что итоговое коммюнике поддержано всеми семью главами государств и правительств. Трамп не только объявил, что не поддерживает итоговое коммюнике, но и оскорбил Трюдо, протвиттив из самолета на пути в Сингапур:

7:03pm "Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компанияй, я поручил нашим американским представителям не поддерживать коммюнике, и мы смотрим на тарифы на автомобили, наводняющие рынок США!"

7:04pm "Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был спокойным и мягким во время наших переговоров на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я улетел, чтобы сказать "тарифы США были оскорбительными", и он "не будет выбит из колеи". Очень нечестно и слабо. Наши тарифы - это ответ на его 270% на молочные продукты!".

Таким образом, впервые со времени создания G7 в 1975 году, США отказались подписать итоговое коммюнике теперь уже 44-го саммита.

Новости Идеальный агент Трамп

Печальная ирония судьбы состоит в том, что создание G7 стало как бы венцом созданного после Второй мировой войны при лидирующей роли США и под их влиянием сообщества демократических стран, разделяющих общие ценности прав человека, политических и экономических свобод. Первая встреча, тогда на уровне министров финансов пяти стран – США, Великобритании, ФРГ, Канады, и Франции состоялась по инициативе президента Никсона и министра финансов США Шульца в марте 1973 года в Вашингтоне, в библиотеке Белого Дома. Летом 1973 года также в Вашингтоне состоялась следующая встреча, на которую был приглашен и министр финансов Японии. 15-17 ноября 1975 года "группа шести" была преобразована в G7 на встрече глав семи наиболее развитых демократических государств мира, состоявшейся в Рамбуйе, во Франции. К шести первоначальным участникам присоединилась Италия. С тех пор G7 стала неформальной организацией, проводящей ежегодные саммиты как, для координации экономической политики, так и для выработки общих подходов к решению мировых политических проблем лидерами свободного мира.

Печальная ошибка была допущена лидерами наиболее развитых демократических стран в 1997 году, когда в их сообщество была допущена Россия, и G7 превратилась в G8, просуществовав в таком виде до 2 марта 2014 года. В этот день в совместном заявлении лидеров семи ведущих демократических стран было объявлено, что они восстанавливают статус-кво и за нападение России на Украину исключают Россию из сообщества, возвращая его к первоначальному виду G7. Это заявление было подтверждено на внеочередной встрече лидеров G7 24 марта 2014 года в Гааге (это была специальная внеочередная встреча, посвященная только исключению России из "восьмерки" за ее агрессию против Украины и единственная встреча, состоявшаяся не на территории одной из стран-участниц сообщества).

- Я не случайно остановился на этой истории. Потому что и в пятницу, перед отлетом в Канаду на саммит G7, и в субботу, перед досрочным отлетом из Канады Трамп сделал дважды совершенно шокирующие заявления. В пятницу, выйдя из Белого Дома и, направляясь к вертолетной площадке, президент остановился перед караулившими его журналистами, и стал делать довольно пространные заявления, отвечая на их вопросы. Он абсолютно шокировал всех, заявив, что G7 раньше была G8, там раньше была Россия, и он считает, что ее нужно туда вернуть, потому что это неправильно, что ее оттуда исключили, "мы должны с Россией вместе обсуждать все вопросы", "Я буду рекомендовать возвратить Россию. Нравится вам это или нет, и это может быть политически некорректно, но нам нужно решать мировые проблемы".

Новости Что конкретно двигает Трампом в пророссийском направлении

- В субботу, перед досрочным отъездом с саммита, Трамп выступил на не планировавшейся ранее пресс-конференции. По сути это была первая пресс-конференция президента с февраля 2017 года (не считая коротких пресс-конференций совместно с иностранными лидерами, посещающими Белый Дом). Зачитав заранее написанный для него текст, о том, что "все страны G7 разделяют общие ценности свободы и демократии", президент, оторвавшись от текста, заявил о том, что другие страны "очень нечестно относятся к США" в торговле, и стал отвечать на вопросы журналистов. Сначала его попросили уточнить его позицию по возвращению России в сообщество. Трамп подтвердил, что он считает, что Россия должна быть туда возвращена, что он ставил этот вопрос, и что некоторые другие руководители государств разделяют его позицию. Буквально тут же одна журналистка спросила, помнит ли Трамп, что Россия была исключена за то, что напала на Украину и аннексировала Крым. На что Трамп ответил: "Это Обама разрешил России аннексировать Крым. А сейчас я считаю, что Россия должна вернуться и что с ней нужно обсуждать все вопросы. Мы не должны играть в игры, а должны заботиться о мире". Журналистка спросила, считает ли Трамп, что Россия может быть возвращена в сообщество развитых демократий до того, что вернет Крым Украине, Трамп подтвердил, что да, конечно, ее нужно вернуть, а про Крым посоветовал журналистке спрашивать у Обамы.

- Эти заявления президента вызвали шок, оцепенение, возмущение многих известных людей. Приведу мнения нескольких республиканских законодателей.

Сенатор Джон Маккейн, несмотря на болезнь, выпустил еще после пятничных заявлений президента свое заявление: "Своим решением напасть на Украину и аннексировать Крым Путин сознательно сделал Россию недостойной быть членом G8. Ежедневно российские военные убивают украинцев на Донбассе. Ежедневно армия Путина помогает режиму Асада уничтожать сирийский народ. Ежедневно убийствами, кибератаками и дезинформацией Россия наносит вред демократическим институтам во всем мире. Невозможно понять, почему президент демонстрирует уважение и пиетет по отношению к нашим врагам. Так следовало бы относиться к нашим ближайшим союзникам. Вместо этого к тем странам, которые разделяют наши ценности и которые в течение десятилетий проливали кровь вместе с нами, президент относится презрительно".

Республиканский сенатор Бен Сассе: "Путин нам не друг, и он не приятель президента. Он - головорез, использующий агрессию в советском стиле, чтобы вести теневую войну против Америки, и наше руководство должно вести себя в соответствии с этим".

Республиканский сенатор Роб Портман: "Россия не должна быть возвращена в "восьмерку", пока она не изменит свое поведение, в первую очередь из-за которого она была исключена. Дело в том, что Россия по-прежнему оккупирует Крым и продолжает подпитывать конфликт на востоке Украины. Она продолжает свою поддержку режима-убийцы Асада и агрессивно использует дезинформацию и пропаганду в попытке подорвать, ослабить и разделить Соединенные Штаты и наших союзников по НАТО. Такое поведение должно осуждеаться, а не вознаграждаться".

Республиканский сенатор Джефф Флэйк: "Нет, Россия не должна быть возвращена в G7".

Нет нужды говорить о том, что заявления Трампа резко осуждают комментаторы всех основных телеканалов (честно говорю, что канал Fox не смотрел, но на его сайте во всяком случае похвал Трампу за его предложение вернуть Россию не нашел, в то время как о причинах исключения России в 2014 году там говорится), газеты, от либеральной Нью-Йорк Таймс до консервативных US Today и Уолл Стрит Джорнал.

- Этим потрясения, однако, не закончились. Президент посвятил всю неделю критике основных союзников США, оправдывая введенные им тарифы на сталь и алюминий, заявляя о "нечестной торговле", о том, что "они к нам относятся нечестно". Все продолжилось в том же духе и собственно на саммите в Канаде. На своей пресс-конференции перед досрочным отлетом Трамп заявил, что у него "прекрасные, на оценку 10" отношения с лидерами других стран G7, особенно с "Джастином и Ангелой", но продолжил настойчивые жалобы на "нечестную торговлю", неожиданно сделав совершенно беспрецедентное заявление. Трамп обвинил в том, что США имеют внешнеторговый дефицит с другими странами G7, кого бы вы думали? Своих предшественников. Он сказал, что в этом виноваты предыдущие президенты. Нужно отметить, что в американской политической традиции есть одно негласное правило. Ни один президент никогда не комментирует действия и политику своих предшественников, также как и бывшие президенты не комментируют политику действующего президента. Трамп нарушал эту традицию уже бесконечно много раз, постоянно нападая на Обаму. Но в данном случае виноваты у него оказались все (он не уточнил, начиная с Джорджа Вашингтона, или начиная с кого-то из более новых времен). Более того, президент выступил с обвинениями в адрес своих предшественников, находясь за границей, что является полным нонсенсом в международной политической практике.

Новости Трамп опять угодил Москве

Но и это не все. На той же пресс-конференции Трамп набросился с оскорблениями на корреспондента телеканала CNN, объявив, что это fake news канал и что на нем работают фэйковые журналисты. Вдумайтесь. Президент США, находясь за границей, оскорбляет не просто журналистов и СМИ, он оскорбляет американский телеканал и американских журналистов.

- Перед самым саммитом G7 президент Макрон протвиттил следующее: "Американский президент может быть не против изоляции, но и мы тоже не против того, чтобы подписать соглашение 6 стран, если это необходимо. Потому что эти шесть стран представляют общие ценности, они представляют собой экономический рынок, который имеет за собой исторический вес и является сейчас международной силой".

Так и получилось, что Макрон, словно в воду глядел. США не поддержали итоговое коммюнике саммита. А в этом длинном коммюнике среди прочего, в его пункте 17, говорится: "Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение, направленное на подрыв демократических систем и поддержку сирийского режима. Мы осуждаем нападение с использованием нервно-паралитического газа, относящемуся к химическому оружию в Солсбери, в Соединенном Королевстве. Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что наиболее вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что не существует правдоподобного альтернативного объяснения. Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также ее обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности. Несмотря на расхождения, мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем там, где это отвечает нашим интересам. Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу прочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы поддерживаем нашу приверженность оказанию помощи Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и уважения суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в нормандском формате и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для решения конфликта в Восточной Украине. Если этого потребуют наших действий, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в целях увеличения для России цены ее действий. Мы по-прежнему привержены поддержке российского гражданского общества, а также поддержке контактов между людьми".

В коммюнике много говорится об общих ценностях, об экономическом сотрудничестве, о борьбе с изменением климата и о возобновляемых, чистых источниках энергии. С большой грустью приходится вновь напомнить, что Соединенные Штаты Америки решением своего президента отказались от поддержки этого итогового коммюнике.

Новости Не одна Россия желала победы Дональда Трампа

- Видимо, очень довольный собой, поссорившись со всеми ближайшими союзниками, Трамп, покинув досрочно саммит в Квебеке, отправился в Сингапур, где 12 июня встретится с товарищем Ким Чен Ыном. Отвечая на пресс-конференции на вопрос, о том, готов ли он к встрече с северокорейским диктатором, Трамп заявил, что ему не нужна особая подготовка, что он готовился к таким переговорам всю жизнь, что он мастер заключения сделок. Еще до отъезда из США Трамп пообещал пригласить товарища Ким Чен Ына в Белый Дом и выразил надежду на успех своей встречи с ним.

- Кстати, пресс-секретарь Путина Песков заявил в ответ на предложения Трампа, что для России не представляет интереса возвращение в G7. Это редчайший и возможно единственный случай, когда я могу с Песковым согласиться. России не нужна G7 или G8. Для России гораздо важнее разрушение единства демократических стран, их подрыв изнутри путем способствования приходу к власти популистов и правых националистов. А для того, чтобы достичь этих целей совершенно не нужно присутствовать на саммитах лидеров демократических стран. Достаточно способствовать появлению у власти тех, кто добьется их раскола изнутри.

На сайте телеканала CNN в субботу опубликована очень глубокая большая статья на эту тему Фриды Гитис. Ее название говорит само за себя: "Единственным мировым лидером, который может полагаться на Трампа, является Владимир Путин". Приведу две цитаты из статьи. Они очень важны и очень точно характеризуют сегодняшнюю ситуацию в американской и мировой политике.

"Разногласия с союзниками неизбежны, но вместо того, чтобы разрешать их дипломатично, тихо, Трамп, кажется, получает удовольствие от того, что сыплет соль в каждую рану, от максимизации боли. Он может подумать, что это выставляет его выглядящим жестким и подпитывает его избирательную базу, но это делает Америку изолированной и слабой. Это создало огромное открытое пространство для России, чтобы перенять часть американского лидерства и влияния на себя".

Новости Не одна Россия желала победы Дональда Трампа

"До сих пор одним из источников силы Америки была ее способность опираться на силу своих союзников, на страны, с которыми Соединенные Штаты разделяют идеалы демократии, свободной торговли, прав человека и базовом уважении к личности. Трамп неуклонно дистанцируется от этих стран и этих идеалов".

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели.