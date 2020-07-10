Трамп "сдался" и согласился надеть маску после волны критики

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса (COVID-19) на общественном мероприятии наденет медицинскую маску.

Глава Штатов будет соблюдать меры предосторожности при посещении военного госпиталя Walter Reed. Об этом он сказал интервью каналу Fox News, после того ему указали, что экс-вице-президент Джо Байден всегда на публике появляется в маске.

"Я поеду в Walter Reed, чтобы проведать наших замечательных воинов, которые получили ранения, тяжелые ранения, а также увидеть наших врачей которые борются с COVID-19, людей, которые делают такую замечательную работу", – рассказал Трамп.

По его словам, он наденет маску, как только зайдет в медучреждение.

"Когда ты в больнице, то думаю, это очень правильная вещь", – добавил Трамп.

Ожидается, что лидер американцев посетит госпиталь Walter Reed уже на этих выходных.

Напомним, что Трампа и ряд других лидеров мировых государств подвергались критике за несоблюдение масочного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп".