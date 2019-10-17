Давайте вещи называть своими именами. Анализ внешней политики президента Трампа с момента его прихода в Белый Дом, четко говорит о том, что за последние 3 года он целенаправленно подыгрывает президенту Путину во всех его внешнеполитических инициативах.

Вначале мы это увидели в Украине, в результате чего новое руководство этой страны под личным давлением американского президента согласилось на "план Штайнмайера" в нормандском формате, что приведет в конечном итоге к еще большему усилению роли Кремля во внутриполитической жизни этой страны, что может поставить крест на евроинтеграции Украины.

Новости Трамп не будет помогать Зеленскому

После политического фиаско в Украине, американский президент также целенаправленно все эти годы уступал регион Ближнего Востока своему визави из Кремля. Напомню, что если до 2015 года, когда Россия встряла в конфликт в Сирии, режим Башара Асада контролировал всего около 10% своей территории, то сегодня уже почти 90% территории этой страны перешло под контроль режима Асада, за которым стоят Россия и Иран. И последний визит президента Путина в Саудовскую Аравию и теплый прием со стороны короля и наследного принца, четко говорит о том, что Эр-Рияд вынужден считаться с новым "смотрящим" по этому региону, какими были до этого США. Как говорится свято место пусто не бывает.

Новости Трамп бросает союзников на растерзание и кидает репутацию США на самое дно

Особо хочется здесь отметить усиление позиций Ирана в этом регионе и что весьма странно, это стало происходить сразу же после выхода США из ядерной сделки. Вначале они добились успеха в Йемене и сегодня они контролируют стратегически очень важные Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, через которые проходят все танкеры в этом регионе. А если добавить к этому и то, что Иран взял под свой контроль и транспортную магистраль Тегеран-Багдад-Дамаск, то не трудно просчитать экономические и политические последствия такого расклада в этом самом взрывоопасном регионе мире, где сосредоточены 70% запасов всех энергетических ресурсов планеты. Простой вопрос: для чего тогда надо было выходить из ядерной сделки, если Иран после этого не только усилил свое влияние, но и продолжает усиливать шиитское влияние в этом регионе?

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал