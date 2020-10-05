Трамп "сбежал" из клиники и показался перед поклонниками в маске. Фото и видео

Президента США Дональда Трампа, который лечится от коронавируса в госпитале, заметили на публике – он проехал в авто мимо своих сторонников.

Об этом сообщает Sky News. Кортеж Трампа проехал мимо толпы людей, в одном из полностью закрытых авто сидел американский президент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Он был в черной медицинской маске и помахал рукой из окна присутствующим людям. Окна бронированного автомобиля были закрыты. На всех, кто находился в машине также были маски.

Трамп проехал мимо сторонников.

Трамп проехал мимо сторонников.

Накануне в своем Twitter Трамп поблагодарил американцам за поддержку.

"Действительно, они любят нашу страну и видят, как мы делаем ее величественной, чем когда-либо раньше", – написал он. Также Трамп пообещал "сюрприз тем патриотам, которые собрались на улице".

Напомним, у Дональда Трампа 2 октября обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.

В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.

Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.

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