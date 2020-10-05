Трамп "сбежал" из клиники и показался перед поклонниками в маске. Фото и видео
Президента США Дональда Трампа, который лечится от коронавируса в госпитале, заметили на публике – он проехал в авто мимо своих сторонников.
Об этом сообщает Sky News. Кортеж Трампа проехал мимо толпы людей, в одном из полностью закрытых авто сидел американский президент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Он был в черной медицинской маске и помахал рукой из окна присутствующим людям. Окна бронированного автомобиля были закрыты. На всех, кто находился в машине также были маски.
Накануне в своем Twitter Трамп поблагодарил американцам за поддержку.
"Действительно, они любят нашу страну и видят, как мы делаем ее величественной, чем когда-либо раньше", – написал он. Также Трамп пообещал "сюрприз тем патриотам, которые собрались на улице".
Напомним, у Дональда Трампа 2 октября обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.
В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.
Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
Со своей стороны представитель Белого дома Кейли Макинани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно уменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
По ее словам, таким образом он пытался не допустить хаоса в стране.
Напомним также, что президент США распространял недостоверную информацию об опасной болезни. В апреле он выразил убеждение, что COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.
Конкурент Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден потребовал его отставки из-за проблем с коронавирусом в стране.