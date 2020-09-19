Трамп: Россия похитила у США технологию "супер-пупер-гиперзвуковой" ракеты

Мирослав Семенюк Мир 08:33, 19.09.2020 Обновлено: 08:36, 19.09.2020

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.

Как сообщает Вloomberg, на предвыборном митинге в штате Миннесота он заявил, что РФ получила информацию о подобных технологиях от администрации Барака Обамы.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость", – отметил Трамп.

По его словам, Россия похитила эту информацию.

"Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ракету", – утверждает президент США.

Он добавил, что Америка создала "наиболее мощное оружие, известное человечеству".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров.

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