"ВОЗ профукала ситуацию!" Трамп резко разгромил Китай из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.

В своем Twitter американский лидер во вторник, 7 апреля заявил, что ВОЗ получает огромное финансирование именно со стороны Штатов.

"ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируют организацию в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим", – заявил Трамп.

"К счастью, я с самого начала отверг их совет держать открытыми наши границы с Китаем. Почему они дали нам настолько ошибочную рекомендацию?" – написал он.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?