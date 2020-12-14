Трамп резко передумал вакцинироваться от COVID-19
Действующий президент США Дональд Трамп сказал, что пока не намерен делать прививку от коронавируса (COVID-19).
Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что сотрудники Белого дома должны получить препарат позже других, если в этом нет необходимости.
"Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в подходящее время", – пояснил Трамп.
Добавим, что ранее Bloomberg сообщало, что Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим сотрудникам администрации предложат первыми вакцину от COVID-19.
"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника (14 декабря – Ред.)", – пишет агентство со ссылкой на источник в правительстве Штатов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщала, что Трамп готов первым пройти вакцинацию от COVID-19 зарубежным препаратом. Она отметила, что Трампу "все равно" на то, кто будет являться создателем препарата, главное, чтобы вакцина была рабочей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
После начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
В свою очередь представитель Белого дома Кейли Макэнани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
Однако в октябре Трамп и его жена заразились коронавирусом.