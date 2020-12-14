Трамп резко передумал вакцинироваться от COVID-19

Действующий президент США Дональд Трамп сказал, что пока не намерен делать прививку от коронавируса (COVID-19).

Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что сотрудники Белого дома должны получить препарат позже других, если в этом нет необходимости.

"Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в подходящее время", – пояснил Трамп.

Добавим, что ранее Bloomberg сообщало, что Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим сотрудникам администрации предложат первыми вакцину от COVID-19.

"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника (14 декабря – Ред.)", – пишет агентство со ссылкой на источник в правительстве Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщала, что Трамп готов первым пройти вакцинацию от COVID-19 зарубежным препаратом. Она отметила, что Трампу "все равно" на то, кто будет являться создателем препарата, главное, чтобы вакцина была рабочей.

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