Трамп решился на историческую сделку с террористами ради завершения войны

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично подпишет мирное соглашение с движением "Талибан".

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Согласно данным источников издания, соглашения о перемирии уже достигли, в скором времени оно вступит в силу. Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал, что предположительно подписание соглашения может состояться 29 февраля.

По его словам, США и "Талибан" вовлечены в широкомасштабные переговоры по содействию политическому урегулированию, которое положило бы конец войне в Афганистане, сокращению присутствия США и сил союзников в стране, и обеспечению того, чтобы никакая террористическая группировка более не использовала бы землю Афганистана для угроз США и их союзникам.

Дональд Трамп РИА Новости

"В последние недели в рамках консультаций с правительством Национального единства (Афганистана) американские переговорщики в Дохе пришли к соглашению с "Талибаном" о значительном сокращении насилия в Афганистане на национальном уровне. После успешного исполнения этого соглашения, ожидается подписание договоренностей между США и "Талибаном". Мы готовимся к тому, что подписание состоится 29 февраля, вскоре вслед за этим начнутся межафганские переговоры", – отметил он.

Напомним, что 2019 года США и "Талибан" согласовали вывод войск из Афганистана. Срок исполнения договорённости составляет 18 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, США значительно сокращают контингент в Афганистане - с 14 до 8 тысяч военнослужащих. На такие меры Вашингтон пошел в обмен на отказ талибов предоставлять убежище участникам международных террористических организаций.

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