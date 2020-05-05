Трамп решил "свернуть" работу группы по COVID-19 в разгар пандемии в США: пророчат массу жертв

Администрация президента США Дональда Трампа намерена свернуть работу целевой группы по коронавирусу.

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Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что ее расформируют в течение нескольких недель, так как Белый дом якобы движется к первой фазе плана американского лидера по "открытию" страны.

По словам самого главы государства, сейчас внимание будет сосредоточено на терапии, разработке и тестировании вакцин против COVID-19.

"Трамп прекратил связывать свои новостные брифинги о вирусе с совещаниями целевой группы и больше не собирает ее членов вокруг себя на своих публичных выступлениях", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что пока в США не фиксируют снижение количества заболеваний и летальных случаев от коронавируса. Более того, согласно документу, который распространяется в администрации американского президента, до 1 июня количество смертей от COVID-19 в стране может достигнуть около 3 тысяч в сутки.

Скриншот worldometers.info

С начала вспышки в США от него погибло более 71 тысячи человек, больше 1,2 миллиона были инфицированы, и пока нет признаков того, что пандемия находится под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране, вероятно, до конца 2020 года создадут вакцину от коронавируса COVID-19.

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