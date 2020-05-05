Главная Новости
6 мая • обновлено в 00:32
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп решил "свернуть" работу группы по COVID-19 в разгар пандемии в США: пророчат массу жертв

2.7т
Читать материал на украинском

Администрация президента США Дональда Трампа намерена свернуть работу целевой группы по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что ее расформируют в течение нескольких недель, так как Белый дом якобы движется к первой фазе плана американского лидера по "открытию" страны.

По словам самого главы государства, сейчас внимание будет сосредоточено на терапии, разработке и тестировании вакцин против COVID-19.

Трамп решил "свернуть" работу группы по COVID-19 в разгар пандемии в США

"Трамп прекратил связывать свои новостные брифинги о вирусе с совещаниями целевой группы и больше не собирает ее членов вокруг себя на своих публичных выступлениях", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что пока в США не фиксируют снижение количества заболеваний и летальных случаев от коронавируса. Более того, согласно документу, который распространяется в администрации американского президента, до 1 июня количество смертей от COVID-19 в стране может достигнуть около 3 тысяч в сутки.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

С начала вспышки в США от него погибло более 71 тысячи человек, больше 1,2 миллиона были инфицированы, и пока нет признаков того, что пандемия находится под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране, вероятно, до конца 2020 года создадут вакцину от коронавируса COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
3
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 256 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги