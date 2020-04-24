Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Эквадора Ленином Морено и сообщил, что Америка направит в страну помощь в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Об этом американский глава в пятницу, 24 апреля, написал на своей странице в Facebook. Как выразился Трамп, разговор был "отличным".

Дональд Трамп Коллаж

"Мы отправим им крайне необходимые ИВЛ, которых мы недавно изготовили так много, и будем помогать им и другими способами. Они ведут жестокую битву с коронавирусом!" – написал президент Соединенных Штатов.

Добавим: по состоянию на 23 апреля в Эквадоре было подтверждено 11 183 случаев COVID-19 (из которых 560 летальных).

Ленин Морено Ecuavisa

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп заявил, что новый тип коронавируса погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту. Об этом глава США сообщил, ссылаясь на новое исследование от его Министерства внутренней безопасности.

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