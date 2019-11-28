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29 ноября • обновлено в 11:40
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Трамп решил обделить НАТО из-за Украины: в чем дело

17.6т
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Президент США Дональд Трамп намерен существенно сократить в 2020 году финансирование НАТО и увеличить денежную помощь Украине.

Как передает CNN, об этом сообщают информированные источники. "Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", – говорит один из них.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Лента.ру"

Отмечается, что США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году администрация Трампа планирует сократить сумму до 16%.

По данным источников, США направят средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах, как Грузия и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.

  • Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс, до конца 2019 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Траты на НАТО закладываются в бюджет США.А как известно бюджет принимает конгресс,а не Трамп.Все заявления Трампа,это не более,чем предвыборная болтовня.
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linn igor
linn igor
Украина имела 3-й в мире ядерный потенциал и добровольно с ним рассталась под гарантии РФ . Если-бы не это нам бы и помощь не понадобилась.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
linn igor, я тебе в четвёртый раз повторяю: выясни что такое меморандум. Меморандум это оглашение намерений. Ваши намерения изменились - наши, в ответ, тоже. И старая Украина, не как страна, а как государство, перестала существовать в момент переворота
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linn igor
linn igor
Михаил Устинов, Все подписанты "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны"
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
"Гражданский бюджет был определен в размере около 260,5 млн. Долл. США на 2019 год и используется в основном для финансирования штаб-квартиры НАТО в Бельгии и административных расходов" за эти $ осуществляется помощь Грузии и Украины в виде племенных заявлений о поддержке оных)))
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