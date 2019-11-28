Трамп решил обделить НАТО из-за Украины: в чем дело

Президент США Дональд Трамп намерен существенно сократить в 2020 году финансирование НАТО и увеличить денежную помощь Украине.

Как передает CNN, об этом сообщают информированные источники. "Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", – говорит один из них.

Дональд Трамп "Лента.ру"

Отмечается, что США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году администрация Трампа планирует сократить сумму до 16%.

По данным источников, США направят средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах, как Грузия и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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