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30 апреля • обновлено в 01:27
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Трамп разразился угрозами в адрес скрывшего опасность коронавируса Пекина

3.5т
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Американский президент Дональд Трамп приказал провести расследование в отношении Пекина, заявив, что они знали об угрозе коронавируса раньше и не предприняли мер, чтобы остановить пандемию.

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Глава Белого дома заявил, что США будут предпринимать решительные действия против Китая, передает DailyMail.

Президент США отметил, что нет ничего хорошего в случившемся в Китае, и необходимые меры будут приняты.

"Мы выступаем с очень четкой рекомендацией. Но мы не довольны этим", – сказал Трамп о возможных экономических последствиях для Китая. Однако, какие именно шаги будут сделаны, он не уточнял.

Трамп приказал провести расследование в отношении Пекина из-за коронавируса

Трамп приказал провести расследование в отношении Пекина из-за коронавируса

Американский президент заявил, что Всемирная организация здравоохранения действует в интересах Китая и сказал, что он выпустит "рекомендацию" о том, как поступить с ВОЗ и Китаем.

"Мы безусловно делаем самый большой вклад в развитие ВОЗ – в здоровье мира. И они ввели нас в заблуждение. Мне кажется, они знали гораздо больше, чем говорили", – сказал Трамп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают разные варианты ответственности Китая за неспособность сдержать распространение коронавируса и речь идет о больших деньгах.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
болезнь
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