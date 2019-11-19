"Сами вы больные!" Трамп доходчиво рассказал о своем "сердечном приступе"

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на информацию СМИ о госпитализации с сердечным приступом.

Он выступил с резким заявлением перед журналистами во вторник, 19 ноября, передает CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я был на медосмотре в субботу. Вернулся, а жена спрашивает: "Дорогой, все в порядке? Они сообщили, что у тебя был сердечный приступ. Я спросил, почему у меня был сердечный приступ. "Потому что был в медицинском центре", – поделился президент.

Трамп доходчиво рассказал о своем "сердечном приступе" popmech.ru

"Но я был там недолго. Там я навестил семью нашего раненого солдата, которого оперировали. Я очень быстро вернулся домой, а меня встретили новостью: "Мы решили, что был приступ. CNN сообщила, что у вас может быть приступ и сильная боль в груди", – добавил он.

"Эти люди больные. Пресса в этой стране опасна. У нас нет свободы слова, у нас очень коррумпированные СМИ", – возмутился Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп в обращении к американцам назвал крупнейшим мошенничеством в истории американской политике начатую процедуру импичмента.

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