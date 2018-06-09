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Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном

1.8тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея в перспективе станет "невероятным местом".

"Они очень хорошо с нами работают. Пока все хорошо. В скорой перспективе КНДР станет невероятным местом", - рассказал он на саммите G7 в канадском Квебеке, передает "МК.ru".

Глава Белого дома также отметил, что собирается в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном с "миссией мира". Кроме того, Трамп выразил надежду, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном понравятся друг другу.

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По его мнению, переговоры станут началом диалога между странами.

"Как минимум, мы встретим друг друга, мы увидим друг друга и, надеюсь, понравимся друг другу и начнем этот процесс", — подчеркнул Трамп, передает РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. На пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ глава Белого дома заявил, что готов пригласить лидера КНДР в США.

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Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
КанадаКвебек
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