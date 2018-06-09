Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея в перспективе станет "невероятным местом".

"Они очень хорошо с нами работают. Пока все хорошо. В скорой перспективе КНДР станет невероятным местом", - рассказал он на саммите G7 в канадском Квебеке, передает "МК.ru".

Глава Белого дома также отметил, что собирается в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном с "миссией мира". Кроме того, Трамп выразил надежду, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном понравятся друг другу.

По его мнению, переговоры станут началом диалога между странами.

"Как минимум, мы встретим друг друга, мы увидим друг друга и, надеюсь, понравимся друг другу и начнем этот процесс", — подчеркнул Трамп, передает РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. На пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ глава Белого дома заявил, что готов пригласить лидера КНДР в США.