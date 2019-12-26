Трамп пытался урезать помощь Украине: всплыли новые факты

Президент США Дональд Трамп, которому объявили импичмент по двум статьям, якобы несколько раз за 2019 год пытался урезать на миллиарды долларов американскую помощь Украине и другим странам для борьбы с коррупцией.

Об этом идет речь в материале The Washington Post. Отмечается, что по бюджетным документам видно, что администрация лидера Штатов предложила Конгрессу сократить сумму в 30 млн долларов, выделенных для программы по поддержке антикоррупционного бюро в Украине, до 13 млн.

Однако в законодательном органе отвергли идею Трампа. Президент взамен выступил с аналогичным предложением в бюджетном запросе на 2020 год. По данным издания, в этот раз Конгресс также намерен отказать.

Трамп пытался урезать помощь Украине azh.kz

Кроме того, администрация президента США якобы хотела объединить ряд зарубежных программ по поддержке демократии и иностранных счетов с помощью под "одним большим зонтиком", чтобы таким образом сэкономить два миллиарда долларов.

Издание пишет, что из этого фонда Украина получила в 2018 году на борьбу с коррупцией 250 млн долларов. На 2020 год Белый дом попросил сократить сумму до 145 млн.

Примечательно, что эти шаги администрации Трампа противоречат объяснениям президента США о причинах задержки военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов. Комментируя скандал, вспыхнувший осенью, Трамп подчеркивал, что его больше заботила коррупция в Киеве: "Мне не важна политика. Но меня тревожит коррупция. И все это касается только коррупции", – заявлял Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Выяснилось, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.

У американского президента опровергли связь задержки помощи с желанием надавить на Украину.

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