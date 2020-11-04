Трамп пытается сорвать выборы президента США? Рассказываем, почему это может быть опасно

По результатам предварительного подсчета голосов на президентских выборах в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден может победить действующего президента, представителя Республиканской партии, Дональда Трампа. Разрыв между ними обеими буквально в 2%, но в пользу Байдена. Несмотря на то, что точного результата пока нет, Трамп уже провозгласил себя победителем гонки.

OBOZREVATEL собрал факты, как американский президент пытается сорвать выборы и не допустить избрания Байдена

Пока что, судя по подсчетам голосов, на выборах в Америке действительно лидирует Байден. Однако этот результат в любой момент может измениться из-за подсчета голосов в ключевых штатах – Пенсильвании, Мичигане и Аризоне. По ним точных данных пока нет.

Но американский президент приготовил несколько вариантов на случай, если все пойдет не по его плану, то есть поражения. Он решительно настроен на победу, даже если ему придется сорвать избирательный процесс. Это видно по следующим признакам:

По наблюдателям со стороны Трампа на избирательных участках, которые открыто заявляют о жестких протестах, если тот проиграет выборы. Украинский журналист Питер Залмаев, который сейчас находится в Вашингтоне, отметил OBOZREVATEL, что "Трамп на своих первых дебатах – прозванных самыми грязными за историю США – не осудил этих парней, а наоборот призвал пристально следить за избирательными участками: "Stand back and stand by!"

На брифинге в Белом доме Трамп уже заявил о своей победе , хотя подсчет голосов все еще продолжается: "Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы таки выиграли эти выборы". Выступавший сразу после него вице-президент Майк Пенс, не был столь категоричным, заявил, что "мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой". По факту, имя победителя станет известно ближе к концу недели. Facebook в свою очередь заявил, что Трамп "преждевременно" объявил о победе и будет напоминать на своих платформах, что подсчет голосов еще идет.

Несколько месяцев подряд Трамп протестовал против системы почтового голосования , требуя остановить подсчет голосов 3 ноября, не учитывая тех, которые поступят после. Все потому, что по почте склонны голосовать избиратели Демократической партии, то есть соперника Трампа – Джозефа Байдена. Вряд ли этот способ будет действенным так как члены избирательной комиссии руководствуются в первую очередь законами, а не пожеланиями политиков.

Между сторонниками Трампа и Байдена могут начаться крупные потасовки в самых больших городах Америки. Там уже неделю готовятся к возможным погромам: магазины и другие заведения на центральных улицах заколачивают досками и фанерой. "ФБР отслеживает разные переписки в интернете, в том числе и в даркнете (черный интернет. - ред), где сторонники Трампа предпочитают плести свои конспиративные теории. Не забываем о нашумевшем случае, когда четыре дня тому назад, в штате Техас автобус компании Джо Байдена прямо на дороге окружили вооруженные молодчики – сторонники Трампа – и заставили развернуться назад. Кампания вынуждена был отменить все запланированные в Техасе в тот день встречи со своими избирателями. Случай сейчас расследует ФБР", – отметил Залмаев.

Трамп также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах, поскольку считает, что там присутствовало "большое мошенничество". При этом он обвинил всех демократов в том, что те хотят изменить ход выборов с помощью судебной волокиты.

По состоянию на среду, 4 ноября на 16:00 по киевскому времени, результатов голосования нет по шести штатам. Это Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Для победы Байдену нужно получить преимущество как минимум в трех из них, а Трампу — в четырех.