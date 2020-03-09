Трамп публично обвинил Путина в падении рынка нефти

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию за падении мировых цен на нефть.
Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" – говорится в сообщении.
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
Напомним, что Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В США ключевые индексы фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся