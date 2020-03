Трамп публично обвинил Путина в падении рынка нефти

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию за падении мировых цен на нефть.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" – говорится в сообщении.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!