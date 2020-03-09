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9 марта • обновлено в 17:55
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Трамп публично обвинил Путина в падении рынка нефти

3.9т
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию за падении мировых цен на нефть.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" – говорится в сообщении.

Напомним, что Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
нефть
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