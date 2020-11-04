Трамп против Байдена: как голосуют выборщики в США. Обновляется

На выборах президента США лидером по голосам коллегии выборщиков по состоянию на 08:30 был Джозеф Байден. У него было 238 голосов из 270, необходимых для победы.

Что касается Дональда Трампа, то он получил 213 голосов. Об этом свидетельствует онлайн-карта Fox News.

Джо Байден опережает Дональда Трампа по голосам выборщиков. Fox News

В целом за Байдена голоса от дали выборщики в таких штатах:

Вашингтон – 12;

Орегон – 7;

Калифорния – 55;

Аризона – 11;

Колорадо – 9;

Нью-Мексико – 5;

Миннесота – 10;

Иллинойс – 20;

Виргиния – 13;

Нью-Йорк – 29;

Мэриленд – 10;

Делавер – 3;

Нью-Джерси – 14;

Коннектикут – 7;

Род-Айленд – 4;

Массачусетс – 11;

Вермонт – 3;

Нью-Гэмпшир – 4;

Мэн – 4;

Гавайи – 4.

Трампа поддержали выборщики штатов:

Монтана – 3;

Северная Дакота – 3;

Айдахо – 4;

Вайоминг – 3;

Южная Дакота – 3;

Юта – 6;

Небраска – 5;

Айова – 6;

Канзас – 6;

Миссури – 10;

Оклахома – 7;

Арканзас – 6;

Техас – 38;

Луизиана – 8;

Миссисипи – 6;

Алабама – 9;

Флорида – 29;

Южная Калифорния – 9;

Теннесси – 11;

Кентукки – 8;

Индиана – 11;

Огайо – 18;

Западная Виргиния – 5.

Что касается Невады, Мичигана, Висконсина, Пенсильвании, Северной Каролины и Джорджии, то там результаты еще окончательно неизвестны.

Подсчет голосов выборщиков по штатах США. Fox News

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