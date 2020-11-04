Трамп против Байдена: как голосуют выборщики в США. Обновляется
На выборах президента США лидером по голосам коллегии выборщиков по состоянию на 08:30 был Джозеф Байден. У него было 238 голосов из 270, необходимых для победы.
Что касается Дональда Трампа, то он получил 213 голосов. Об этом свидетельствует онлайн-карта Fox News.
В целом за Байдена голоса от дали выборщики в таких штатах:
Вашингтон – 12;
Орегон – 7;
Калифорния – 55;
Аризона – 11;
Колорадо – 9;
Нью-Мексико – 5;
Миннесота – 10;
Иллинойс – 20;
Виргиния – 13;
Нью-Йорк – 29;
Мэриленд – 10;
Делавер – 3;
Нью-Джерси – 14;
Коннектикут – 7;
Род-Айленд – 4;
Массачусетс – 11;
Вермонт – 3;
Нью-Гэмпшир – 4;
Мэн – 4;
Гавайи – 4.
Трампа поддержали выборщики штатов:
Монтана – 3;
Северная Дакота – 3;
Айдахо – 4;
Вайоминг – 3;
Южная Дакота – 3;
Юта – 6;
Небраска – 5;
Айова – 6;
Канзас – 6;
Миссури – 10;
Оклахома – 7;
Арканзас – 6;
Техас – 38;
Луизиана – 8;
Миссисипи – 6;
Алабама – 9;
Флорида – 29;
Южная Калифорния – 9;
Теннесси – 11;
Кентукки – 8;
Индиана – 11;
Огайо – 18;
Западная Виргиния – 5.
Что касается Невады, Мичигана, Висконсина, Пенсильвании, Северной Каролины и Джорджии, то там результаты еще окончательно неизвестны.
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