Трамп против Байдена: как голосуют выборщики в США. Обновляется

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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Появились первые итоги голосования выборщиков за Трампа и Байдена

На выборах президента США лидером по голосам коллегии выборщиков по состоянию на 08:30 был Джозеф Байден. У него было 238 голосов из 270, необходимых для победы.

Что касается Дональда Трампа, то он получил 213 голосов. Об этом свидетельствует онлайн-карта Fox News.

Джо Байден опережает Дональда Трампа по голосам выборщиков.

В целом за Байдена голоса от дали выборщики в таких штатах:

  • Вашингтон – 12;

  • Орегон – 7;

  • Калифорния – 55;

  • Аризона – 11;

  • Колорадо – 9;

  • Нью-Мексико – 5;

  • Миннесота – 10;

  • Иллинойс – 20;

  • Виргиния – 13;

  • Нью-Йорк – 29;

  • Мэриленд – 10;

  • Делавер – 3;

  • Нью-Джерси – 14;

  • Коннектикут – 7;

  • Род-Айленд – 4;

  • Массачусетс – 11;

  • Вермонт – 3;

  • Нью-Гэмпшир – 4;

  • Мэн – 4;

  • Гавайи – 4.

Трампа поддержали выборщики штатов:

  • Монтана – 3;

  • Северная Дакота – 3;

  • Айдахо – 4;

  • Вайоминг – 3;

  • Южная Дакота – 3;

  • Юта – 6;

  • Небраска – 5;

  • Айова – 6;

  • Канзас – 6;

  • Миссури – 10;

  • Оклахома – 7;

  • Арканзас – 6;

  • Техас – 38;

  • Луизиана – 8;

  • Миссисипи – 6;

  • Алабама – 9;

  • Флорида – 29;

  • Южная Калифорния – 9;

  • Теннесси – 11;

  • Кентукки – 8;

  • Индиана – 11;

  • Огайо – 18;

  • Западная Виргиния – 5.

Что касается Невады, Мичигана, Висконсина, Пенсильвании, Северной Каролины и Джорджии, то там результаты еще окончательно неизвестны.

Подсчет голосов выборщиков по штатах США.

Новость обновляется.

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