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Трамп прокомментировал возможное отравление Навального

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
5,5 т.
Трамп прокомментировал возможное отравление Навального

Трамп прокомментировал возможное отравление Навального.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске с подозрением на отравление.

Об этом он сообщил в четверг, 20 августа, журналистам передает "Интерфакс". Трамп отметил, что пока в администрации не располагают какой-либо информацией о том, что Навальный якобы был отравлен.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", – сказал Трамп.

В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что если теория с отравлением Навального подтвердится, это может повлиять на отношения между США и Россией.

"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, назвал его "очень смелым человеком".

"Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", – добавил он.

Напомним, ранее Германия и Франция заявили, что готовы предоставить свои медицинские учреждения для лечения оппозиционера Навального.

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СШААлексей НавальныйДональд Трамп
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