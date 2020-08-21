Трамп прокомментировал возможное отравление Навального.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске с подозрением на отравление.

Об этом он сообщил в четверг, 20 августа, журналистам передает "Интерфакс". Трамп отметил, что пока в администрации не располагают какой-либо информацией о том, что Навальный якобы был отравлен.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", – сказал Трамп.

В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что если теория с отравлением Навального подтвердится, это может повлиять на отношения между США и Россией.

"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, назвал его "очень смелым человеком".

"Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", – добавил он.

Напомним, ранее Германия и Франция заявили, что готовы предоставить свои медицинские учреждения для лечения оппозиционера Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, добавив токсины в чай. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому.

Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

В сети появилось видео из самолета с вероятно отравленным Навальным.

Стало известно, что перед возможным отравлением за Навальным была установлена слежка.

В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов.

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