Они это может не говорят вот так впрямую, но то, что Москва топила за Трампа, давала деньги на беспредел BLM, уже не секрет ни для кого. Одновременно та же Москва содержала правых нациков, которые тут и там устраивали бузу, когда могли. И всё это потому, что Путину и русским, им плевать, а кто расшатает нашу Америку и кто сделает её слабее. Потому в ход, как в и 2016 году, идут все возможные методы для достижения данной цели.

Наверное, нет, даже точно, но феномен броманса Путина и Трампа, будут изучать как учёные, так и спец службы – много-много лет спустя, так как, хотим мы то признать или нет, но этот броманс был реальностью. А вот причины мы толком не понимаем или их попросту не нашли.

При этом огульно заявить, что Путин при Трампе как сыр в масле катался – тоже категорически неверно. Санкции продолжались и не отменялись. Хотя введение новых наталкивалось на сопротивление Белого дома. Я тут скорее отдаю должное Конгрессу, который вне зависимости, республиканский или демократический, но Путина на дух не переносит и потому всячески поддерживал режим санкций и запретов на Россию всё это время.

Трамп в отношениях с россиянами был связан по рукам и ногам, начиная с билля от Бена Кардина и Джона Маккейна 2017 года, когда у Трампа забрали даже видимую возможность отменять российские санкции, висящих в Конгрессе до сих пор из 3х предложений от обеих партий, лишить Трампа возможности выйти из НАТО самовольно.

Я понимаю, те, кто Трампа любил нежной любовью, сейчас начнут возмущаться. Но тогда задайте себе вопрос – почему республиканцы пошли на конфликт с тем самым Трампом, угрожая опрокинуть его и обычное и карманное вето в 2017 году, если он попробует торпедировать принятие билля по запрету об отмене санкций. Республиканцы на 90% своего партийного состава проголосовали против того, что Трампу хотелось и что ему оооооочень не понравилось и что он не замедлил высказать в прессе и в твитере по данному поводу.

И также почему те же республиканцы пришли в полный ужас от разговоров об уходе из НАТО и потому от них было два предложения лишить Трампа полномочий что-то менять по данному вопросу. Лишь потому что Трампу сказали бросить данную тему и забыть про неё - предложения не стали законами и не дошли до Сената, где было ещё одно предложение, встречное, по той же теме. Задайте вопрос тем самым республиканским законодателям, а чего, собственно, они так боялись от своего же президента, в смысле его отношений с Россией? И вот тогда можем дальше думать и рассуждать.

Так или иначе, Путин, и я уверен в этом на все россияне 146%, ставку делал на Трампа, как на более для себя удобного президента. В России действовала целая контора троллей и специалистов по кибер-атакам, которые занимались сливом того, что косвенно было выгодно для Трампа. И опять – НЕ Я ЭТО ГОВОРЮ, а республиканский Сенат в сентябре месяце 2020 официально выпустил рапорт с результатами расследования, где всё это говорится. Не верите мне - не верьте, пожалуйста. Почитайте республиканских сенаторов.

Одновременно Путин подмял под себя Викиликс, как антизападную контору по сливу, якобы правды, а на самом деле антизападных сплетен и подделок, для возмущения спокойствия. Потому, соединив всё это воедино, в единую цель, разведывательно-диверсионная спец операция русской разведки под кодовым названием "Президент" Путиным была осуществлена просто на пять с большим плюсом и тактически Путин достиг всех своих целей в этой операции.

Что Путин не понимал, не понимает и понять не может – западное общество, страна, система, это многослойный, сложнейший монолит. Который, несмотря на разницу мнений и бурление на улицах, в нужный момент консолидируется в общей национальной идее. И система ни разу Трампом сломана не была, сколько бы слева нас этим не пугали. Трамп не сменил ни одной статьи конституции, не провёл ни одного какого-то дикого закона, не закрыл ни одной газеты и его борьба со спецслужбами закончилась полным провалом (он уже 6й президент, кто наезжает на спец службы и все терпят поражение).

Потому что система США построена таким образом, что если даже президент абсолютно не в уме, Конгресс целиком спился, а Верховный суд разогнали к чёрту – страна продолжит функционировать за счёт супер развитого уровня управления на уровне штатов, графств, городов. В России уберите вертикаль и России не станет. В Америке уберите вертикаль.... СТОП!!! О чём это мы!!!? Нет в Америке никакой вертикали, а есть несколько мощнейших и самостоятельных горизонталей. И вот это сломить или перестроить никакой Путин, его шпионы и агенты влияния, никогда не смогут.

Не хватит денег всего мира, подкупить всех и вся. Тем более, что опять таки в нужную минуту все мы забудем, что сосед за демократов, а ты сам за республиканцев, и может ворча, но встанем защищать одну единственную свою страну, как это было в те великие минуты после 9.11, когда страна была неким монолитом американцев, а не мелких политиканов демократов или республиканцев.

…

На уровне личных желаний – Трамп хотел бы быть Путиным или одним из людей с сильной рукой, как правитель Всея Америки. Но он на это не тянул никак раз и два ему никто не дал бы таковым стать. Потому что опять таки – это не Россия и даже не Китай, где все зависят от национального лидера и выдерни его и его политику из тела России и она рухнет вниз, как человек, у которого целиком вытащили хребет.

…

Нам нужно выйти на новый уровень идеологии капитализма, которая работает в наше время и имеет конкретное отношение и призыв к новому поколению американцев. Тут нужно и воспитание дома и обучение в школах. Тут нужен урок обществоведения для каждого, пару раз в неделю и нужен независимый учитель, который не будет изначально ненавидеть США, за разные не существующие химеры империализма, колониализма, институционного расизма, возможности счастья при социализме и другой ереси.

Мы старательно пытаемся поглупеть – даже тем, что ломаем старые памятники, которые, даже если были поставлены неправильным людям, сегодня служат напоминанием, а как делать не надо, чтобы не ходить по кругу и не наступать на грабли ещё и ещё раз. Нам жутко не хватает здорового патриотизма в нашей стране и не только в минуты кризиса, а всегда и это нужно срочно менять в наших подходах.

…

Включите мозги! Станьте патриотами США, а не патриотами республиканской или демократической партий. Начните любить свою страну больше, чем вы любите свои идеологические установки и политические партии. Вот в чём смысл сегодня, завтра, в будущем.

В общем тут много ещё чего в голове вертится и можно сказать, но хотя бы так на сегодня.