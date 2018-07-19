Трамп проигнорировал компромат на Путина - New York Times

Американская разведка показала Дональду Трампу еще до его инаугурации засекреченные документы, в которых говорилось о личном приказе Владимира Путина совершать кибератаки с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, отмечая, что доказательства представляли из себя тексты и электронные письма российских офицеров разведки.

Также Трампу передали информацию от "сверхсекретного источника, близкого к Путину", который рассказал ЦРУ о решении Кремля вмешаться в американские выборы.

Трамп же, по словам источника, выглядел "неохотно убежденным" и с тех пор пытался скрывать "очень четкие выводы, которые он получил в январе".

По словам одного из ближайших помощников президента США, который говорил на условиях анонимности, главный страх Трампа заключается в том, что любое признание даже неудачной попытки России повлиять на выборы 2016 года поднимает вопросы о легитимности его президентства.

Журналисты New York Times поговорил с почти десятком человек, которые либо присутствовали на встрече с Дональдом Трампом, либо были проинформированы о ней позже. О вмешательстве России в выборы Трампу докладывали четыре основных сотрудника разведки — они описали полученные данные и свою убежденность в личной роли Путина во вмешательстве в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом Доме никто не знает, о чем Трамп договорился с Путиным.