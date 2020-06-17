Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Дональд Трамп во время визита в КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Северной Кореи, которые были введены в 2008 году.

Об этом сказано в соответствующем указе, обнародованном 17 июня на сайте Белого дома. Ограничительные меры продлены еще на один год.

В нем отмечено, что действия властей КНДР по-прежнему представляют угрозу для национальной безопасности США.

"Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи", – говорится в документе.

Напомним, что санкции против Северной Кореи своим указом 26 июня 2008 года ввел тогдашний президент США Джордж Буш-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна больше не будет выполнять условия моратория на испытания ядерного оружия.