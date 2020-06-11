Трамп продлил санкции против Беларуси из-за угрозы нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп решил продлить на год санкции против белорусских чиновников, которые были введены еще в 2006 году.

Ограничительные меры продолжены из-за угрозы национальной безопасности со стороны определенных членов правительства Беларуси, сообщается на сайте Белого дома.

Дональд Трамп продлил санкции против Беларуси

"Действия и принципы определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 13 405", – сказано в документе.

Решение вступит в силу 16 июня.

Напомним, что США ввели санкции в 2006 году тогдашним президентом Джордже Бушем-младшем, которые продлевают ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз в феврале продлил на год санкции в отношении Беларуси.

В Минске назвали эти ограничения "безосновательными пережитками прошлого", которые мешают ЕС выстраивать диалог с государством.