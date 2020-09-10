Трамп продлил еще на год санкции за иностранное вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие указа, предусматривающего односторонние санкции в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов.

Как говорится на официальном сайте Белого дома, санкции введены в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", – заявил Трамп.

В заявлении также отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".

"Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено", – считает президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ о введении санкций против иностранных граждан или компаний, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы.

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