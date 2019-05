Трамп призвал все страны поддержать ЛГБТ

Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество поддержать представителей ЛГБТ-сообществ.

Соответствующее заявление опубликовал он в своем Twitter в честь начала Месяца гордости, на протяжении которого американцы отмечают успехи, которые были достигнуты в этой сфере.

"Поскольку мы отмечаем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад, который они внесли в нашу великую нацию, давайте также будем солидарны со многими ЛГБТ-представителями, которые живут в десятках стран по всему миру, которых наказывают, заключают в тюрьму или даже казнят из-за их сексуальной ориентации", – написал президент.

"Моя администрация начала глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях!" – добавил он.

