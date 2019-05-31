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Трамп призвал все страны поддержать ЛГБТ

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Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество поддержать представителей ЛГБТ-сообществ.

Соответствующее заявление опубликовал он в своем Twitter в честь начала Месяца гордости, на протяжении которого американцы отмечают успехи, которые были достигнуты в этой сфере.

"Поскольку мы отмечаем Месяц гордости ЛГБТ и признаем выдающийся вклад, который они внесли в нашу великую нацию, давайте также будем солидарны со многими ЛГБТ-представителями, которые живут в десятках стран по всему миру, которых наказывают, заключают в тюрьму или даже казнят из-за их сексуальной ориентации", – написал президент.

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Дональд Трамп

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"Моя администрация начала глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп анонсировал масштабную кампанию по борьбе за права гомосексуалистов. За данную программу будет ответственный посол США в Германии Ричард Гренелл, который является открытым геем.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ЛГБТ
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леня зе
леня зе
я все равно вставлю свое видинее этого вертепа
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