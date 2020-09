Трамп призвал ООН наказать Китай за "распространение коронавируса"

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь к ответственности Китай за то, что из этой страны началось распространение коронавируса.

Об этом он сказал в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое было опубликовано на странице Госдепартамента США в Twitter во вторник, 22 сентября.

Трамп заявил, что "в первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, но при этом позволил самолетам вылетать за пределы Китая, чтобы заразить весь мир".

"Китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая виртуально контролируется из Китая, объявили, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку. Позже они ложно заявляли, что люди без симптомов не переносят болезнь. ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия..." – сказал американский лидер.

Live now! Watch President @realDonaldTrump deliver remarks to the 75th Session of the @UN General Assembly. #UNGA https://t.co/YW1mbaQqN3