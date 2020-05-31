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31 мая • обновлено в 22:27
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Трамп признает движение "Антифа" террористами: кто это такие

4.7т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что леворадикальная организация "Антифа" будет признана террористической.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице американского главы в Twitter 31 мая. На организацию президент возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе.

"Поздравляю нашу Национальную гвардию с хорошо проделанной работой, которую они выполнили сразу же после прибытия в Миннеаполис, штат Миннесота, прошлой ночью. Возглавляемых "Антифа" анархистов быстро задержали", – написал Трамп.

О намерении поставить "Антифа" вне закона американский президент уже говорил летом 2019 года.

Признают террористами: Трамп объявил о жестком решении после беспорядков в США

Коллаж

Напомним, беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. Один из копов надавил на шею Флойда коленом, тот говорил, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

Люди начали выходить на акции протеста сразу в нескольких штатах, в некоторых они переросли в жесткие столкновения с правоохранителями.

Справка: международное движение "Антифа" (от антифашизм) объединяет левые и леворадикальные партии, общественные организации, автономные группы, борющиеся с неонацизмом и расизмом. Движение не однородно, некоторые группы могут прибегать к незаконным методам борьбы, в числе которых и насильственные методы.

Как писал OBOZREVATEL, протесты в США охватили 35 городов – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Их участники крушили и поджигали полицейские машины и здания.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
мировой терроризм терроризм протест
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