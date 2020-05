Президент США Дональд Трамп заявил, что леворадикальная организация "Антифа" будет признана террористической.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице американского главы в Twitter 31 мая. На организацию президент возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе.

"Поздравляю нашу Национальную гвардию с хорошо проделанной работой, которую они выполнили сразу же после прибытия в Миннеаполис, штат Миннесота, прошлой ночью. Возглавляемых "Антифа" анархистов быстро задержали", – написал Трамп.

О намерении поставить "Антифа" вне закона американский президент уже говорил летом 2019 года.

Напомним, беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. Один из копов надавил на шею Флойда коленом, тот говорил, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

Люди начали выходить на акции протеста сразу в нескольких штатах, в некоторых они переросли в жесткие столкновения с правоохранителями.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble!