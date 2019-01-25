Трамп приостановил шатдаун в США: президент выступил с новым требованием

Президент США Дональд Трамп согласился возобновить работу правительства на три недели (до 15 февраля), так и не заставив демократов выделить нужную сумму на строительство стены на границе с Мексикой.

"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели", — заявил Трамп 25 января перед журналистами, сообщает The New York Times.

Это позволит Конгрессу восстановить работу федеральных агентств и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или проработать бесплатно в течение 35 дней.

Американский лидер в своем обращении отметил эту проблему и пообещал компенсировать зарплаты за последние пять недель.

"Я добьюсь того, что все сотрудники [госструктур] получат свою зарплату за отработанное время как можно скорее", — подчеркнул он.

Отмечается, что это заявление стало неожиданной уступкой демократам, ведь Трамп сделал возведение стены своим обязательным условием для возобновления работы правительства.

Он отметил, что если республиканцы и демократы не смогут прийти к соглашению о деньгах на стену к февральскому сроку, то он готов возобновить шатдаун или объявить чрезвычайное положение в стране.

"У нас действительно нет другого выбора, кроме как построить мощную стену или стальной барьер. Если мы не получим справедливую сделку от Конгресса, правительство либо закроется 15 февраля, либо я буду использовать полномочия, предоставленные мне в соответствии с законами и Конституцией Соединенных Штатов, для решения этой чрезвычайной ситуации", — подчеркнул Трамп.

В материале предполагают, что Трамп "смягчился из-за последствий шатдауна на Северо-Востоке, с эффектами, которые выходят далеко за рамки зарплат, в частности через замедленное воздушное движение из-за нехватки диспетчеров, которые массово брали больничные отпуска".

theatlantic.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за шатдаун на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он сохранялся 21 день.

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