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5 января • обновлено в 10:06
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Пентагон был в шоке: вскрылась правда о приказе Трампа убить Сулеймани

1.5т
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Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки спорным данным разведки.

Об этом идет речь в материале The New York Times. Газета ссылается на источники в администрации США.

Отмечается, что разведслужбы пришли к выводу, что атак на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал совершить Сулеймани, можно было избежать.

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Вскрылась правда о приказе Трампа убить Сулеймани

Вскрылась правда о приказе Трампа убить Сулеймани

Так, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы не одобрил планы Сулеймани по каким-либо действиям против США и попросил его приехать в Тегеран, чтобы это обсудить. Просьба была изложена по меньшей мере за неделю до гибели генерала, о чем узнали американцы.

Кроме того, поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

Однако Трамп решил, что генерала необходимо немедленно ликвидировать. Такую идею поддержали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом в Пентагоне были шокированы столь радикальным вариантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп публично признался, что приказал убить Сулеймани, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Дональд Трамп Касем Сулеймани
Место
США
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