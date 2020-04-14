Президент США Дональд Трамп опять пригрозил, что может вывести свою страну из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации, из-за того, что они слишком сосредоточены на Китае в период пандемии COVID-19.

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По его словам, вопрос о финансировании ВОЗ будет принят "до конца недели". Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, сообщает MSN.

"Нас обжуливали все! Я выйду (из организаций), если с нами не будут обращаться честно... Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо", – сказал американский лидер.

Дональд Трамп пригрозил выйти с ВОЗ и ВТО

Отмечается, что Трамп, вероятно, объявит об ограничении на финансирование США Всемирной организацией здравоохранения на этой неделе из-за, по его мнению, неправильной борьбы с пандемией коронавируса. Помимо этого, критика со стороны администрации и союзников президента США усилилась еще больше после того, как ООН наладила отношения с Китаем в начале вспышки пандемии, что "поставило под угрозу глобальное здоровье".

"Они очень, очень ориентированы на Китай. Мне это очень не нравится. Я не думаю, что это уместно. Не думаю, что это справедливо к американскому народу", – завил лидер США.

Со своей стороны глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил уверенность в том, что США будут продолжать финансировать ВОЗ, несмотря на критику президента Дональда Трампа по обращению организации с пандемией COVID-19.

"Я знаю, что он поддерживает, и я надеюсь, что финансирование ВОЗ будет продолжено. У нас отношения очень хорошие", – цитирует Reuters слова Гебрейесуса.

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