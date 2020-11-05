Трамп пригрозил подать иски во всех штатах, где лидирует Байден

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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Трамп пригрозил подать иски

Кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит исками результаты выборов во всех штатах, где победу у него вырвал кандидат-демократ Джо Байден.

Об это Трамп заявил в своем Twitter. Он подозревает мошенничество на выборах и подтасовку голосов.

Трамп подозревает мошенничество на выборах

Он пояснил, что имеется "масса доказательств", достаточно только "заглянуть в СМИ".

"Мы победим!" – добавил Трамп.

Ранее президент США в Twitter несколько раз требовал остановки подсчета голосов на президентских выборах.

В последнем сообщении в он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".

Вскоре администрация соцсети скрыла этот твит как вводящий в заблуждение.

Любой голос, который пришел после дня голосования, подсчитан не будет

Кроме того команда Трампа сообщила, что подала в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании. Штаб президента утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках в колеблющихся штатах.

Также Fox News сообщил о намерении штаба Трампа объявить о судебном иске о мошенничестве на выборах в штате Невада.

Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.

Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе.

В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.

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