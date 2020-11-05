Трамп пригрозил подать иски во всех штатах, где лидирует Байден
Кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит исками результаты выборов во всех штатах, где победу у него вырвал кандидат-демократ Джо Байден.
Об это Трамп заявил в своем Twitter. Он подозревает мошенничество на выборах и подтасовку голосов.
Он пояснил, что имеется "масса доказательств", достаточно только "заглянуть в СМИ".
"Мы победим!" – добавил Трамп.
Ранее президент США в Twitter несколько раз требовал остановки подсчета голосов на президентских выборах.
В последнем сообщении в он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".
Вскоре администрация соцсети скрыла этот твит как вводящий в заблуждение.
Кроме того команда Трампа сообщила, что подала в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании. Штаб президента утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках в колеблющихся штатах.
Также Fox News сообщил о намерении штаба Трампа объявить о судебном иске о мошенничестве на выборах в штате Невада.
Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.
Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе.
В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.