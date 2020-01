"Ударим без колебаний!" Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за $2 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае атак со стороны Ирана, который взбунтовался из-за убийства генерала Касема Сулеймани, Штаты готовы применить новейшее оружие, на которое выделили уже 2 триллиона долларов.

Соответствующее предупреждение появилось на странице лидера в Twitter в воскресенье, 5 января.

"США только что потратили $2 трлн на военную технику. Мы самые мощные и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового прекрасного вооружения. И без колебаний!" – пригрозил он.

"Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, что я бы настоятельно советовал им не делать, мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!" – добавил Трампа.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!