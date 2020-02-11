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11 февраля • обновлено в 09:23
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Трамп пригрозил миру новым ядерным оружием

1.5т
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.

Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов. Трансляцию встречи вел телеканал PBS NewsHour (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам американского лидера, пока у страны отсутствуют договора с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, у Вашингтона нет другого выхода, кроме как создавать мощные ядерные силы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

При этом Трамп отметил, что одновременно и Москва, и Пекин уже заявили о желании вести переговоры по данному вопросу.

"Они надеются остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие", – подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ядерное оружие
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А если Трамп скооперируется с производителями молота...то получится оxyительнoe средство для утилизации свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты!!!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Иваненко Виталий, кaцaп у тебя по ляхaм деpьмо потекло! пампeрс одень!
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Червоний Данило
Червоний Данило
поддерживаю США. Так же настоятельно рекомендую, использовать свою россия как испытательный полигон для нового оружия. площадь россия 17млн кв.км. Я думаю на этой площади можно хорошо развернутся..особенно на "красной площади"!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Иваненко Виталий, та россия это вообще одна большая помoйка пoрoша. сpи где хочешь. поэтому завидуй молча, вaта!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Червоний Данило, A пока что ты только ходишь cpaть на Красную площадь, не снимая шаровар.
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