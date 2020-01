"Очень быстро и сильно!" Трамп пригрозил Ирану ударить по 52 объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут готовы "очень быстро и очень сильно" нанести удар по 52 целям в Иране, если подвергнутся атаке со стороны Тегерана после убийства генерала Касема Сулеймани.

Соответствующее предупреждение появилось на странице лидера в Twitter.

"Иран очень смело говорит о нападении на определенные цели в США, чтобы отомстить за то, что мы избавили мир от их лидера террористов, который убил американца, и тяжело ранил многих других, не говоря уже о всех людях, которых он убил за свою жизнь", – написал Трамп.

Трамп пригрозил Ирану ударить по 52 объектам minval.az

"Пусть это послужит предупреждением, что если иранцы атакуют наши объекты, мы готовы поцелить по 52 местам, которые символизируют 52 американских заложника, когда-то захваченных Ираном. Это будет очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" – добавил он.

О каких именно целях идет речь, глава государства не уточнил. По его словам, некоторые из них "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры".

Трамп также акцентировал, что убитый Сулеймани ответственен за организацию атаки на американское посольство в Багдаде, также он готовил нападения в других местах.

Напомним, ранее один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Голамали Абухамзе заявил, что Иран определил 35 целей для ответных ударов по США.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

