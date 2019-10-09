Трамп приготовил Путину "очередной подарок"

Выход США из Договора по открытому небу станет "подарком Путину" и ударит по безопасности Украины.
Об этом сказано в сообщении представителей руководства фракций Демократической партии в сенате и палате представителей конгресса. Послание было направлено госсекретарю США Майку Помпео и министру оборону Марку Эсперу.
"Мы понимаем, что администрация рассматривает возможность выхода из ДОН, и призываем вас не поступать таким образом", – сказано в заявлении.
Политики обеспокоены, что Белый дом отдал распоряжение, даже не обсуждая данный вопрос с конгрессом: "процесс движется без какого-либо уведомления конгресса или консультаций с ним".
"Выход из договора... был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа", – отмечено в послании.
Также американские политики подчеркнули, что ДОН является "важнейшим элементом американской и европейской безопасности, а решение о выходе стало бы еще одним ударом по региональной стабильности и безопасности Украины".
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL, среди поздравлений от мировых лидеров, которые были направлены президенту России Владимиру Путину в честь дня рождения, не оказалось посланий от президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
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