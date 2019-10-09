Трамп приготовил Путину "очередной подарок"

Выход США из Договора по открытому небу станет "подарком Путину" и ударит по безопасности Украины.

Об этом сказано в сообщении представителей руководства фракций Демократической партии в сенате и палате представителей конгресса. Послание было направлено госсекретарю США Майку Помпео и министру оборону Марку Эсперу.

"Мы понимаем, что администрация рассматривает возможность выхода из ДОН, и призываем вас не поступать таким образом", – сказано в заявлении.

Политики обеспокоены, что Белый дом отдал распоряжение, даже не обсуждая данный вопрос с конгрессом: "процесс движется без какого-либо уведомления конгресса или консультаций с ним".

"Выход из договора... был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа", – отмечено в послании.

Также американские политики подчеркнули, что ДОН является "важнейшим элементом американской и европейской безопасности, а решение о выходе стало бы еще одним ударом по региональной стабильности и безопасности Украины".

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, среди поздравлений от мировых лидеров, которые были направлены президенту России Владимиру Путину в честь дня рождения, не оказалось посланий от президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

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