Трамп приготовил экстренное обращение к нации: чего ждать

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы.

Анонс появился в его Twitter. "Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 21:00 по восточному времени", – написал глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что причиной напряженной ситуации в стране стало то, что американский Конгресс отказал утверждать финансирование новой стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп Marie Claire

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

При этом вице-президент США Майк Пенс сообщил, что советники Белого дома изучают полномочия Трампа по объявлению чрезвычайного положения на национальном уровне для того, чтобы получить финансирование пограничной безопасности, передает CNN.

В публикации акцент сделан на том, что Трамп неоднократно упоминал о возможности получить доступ к фондам, которые выделяются в случаях чрезвычайной ситуации в стране, для реализации его предвыборного обещания относительно построения стены на границе с Мексикой.

На фоне кризиса Трамп столкнулся еще и с кадровой проблемой. По сообщениям СМИ, он не может найти претендента на должность нового главы Пентагона. Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложений.

Напомним, что 4 января Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.

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