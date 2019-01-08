Трамп приготовил экстренное обращение к нации: чего ждать

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы.
Анонс появился в его Twitter. "Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 21:00 по восточному времени", – написал глава Белого дома.
Накануне Трамп заявил, что причиной напряженной ситуации в стране стало то, что американский Конгресс отказал утверждать финансирование новой стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп
Marie Claire
I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.
При этом вице-президент США Майк Пенс сообщил, что советники Белого дома изучают полномочия Трампа по объявлению чрезвычайного положения на национальном уровне для того, чтобы получить финансирование пограничной безопасности, передает CNN.
В публикации акцент сделан на том, что Трамп неоднократно упоминал о возможности получить доступ к фондам, которые выделяются в случаях чрезвычайной ситуации в стране, для реализации его предвыборного обещания относительно построения стены на границе с Мексикой.
На фоне кризиса Трамп столкнулся еще и с кадровой проблемой. По сообщениям СМИ, он не может найти претендента на должность нового главы Пентагона. Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложений.
Напомним, что 4 января Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).