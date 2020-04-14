Трамп прекратил финансирование ВОЗ: названа причина

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
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В Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на пандемию коронавируса COVID-19, заявил он в своем выступлении перед Белым домом 14 апреля, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка ее халатной работы (по проблеме) распространения коронавируса", – отметил Трамп.
По мнению президента США, ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по коронавирусу и поделиться своевременно ею.
Он обвинил организацию в том, что она изначально не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, в результате чего ситуация в мире резко ухудшилась.
"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", – отметил Трамп.
Глава государства напомним, что США тратили 400-500 миллионов долларов на взносы в ВОЗ, в то время как Китай давал всего 40 миллионов долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп накануне пригрозил, что может вывести свою страну из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
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