Трамп предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в США: могут умереть более 220 тысяч

Карина Бондаренко Мир 09:11, 22.07.2020 Обновлено: 09:24, 22.07.2020

Президент Дональд Трамп предупредил, что ситуация с пандемией коронавируса в США, вероятно, "ухудшится, прежде чем улучшится".

Об этом он сказал во вторник, 21 июля, во время брифинга в Белом доме, сообщает CNBC. Отмечается, что с начала распространения инфекции заболели более 4 млн американцев.

По предварительным прогнозам, до 1 ноября в США от осложнений COVID-19 могут умереть свыше 220 тысяч человек.

"Это то, о чем я не люблю говорить, но именно так оно и есть", – сказал Трамп.

Во время брифинга президент в очередной раз повторил свое утверждение относительно того, что однажды пандемия "просто исчезнет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Луцкий террорист выпустил заложников из автобуса: его задержали. Фото и видео

Убийство медика на Донбассе: стало известно, что террористы поиздевались над телом воина

"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: погиб украинский воин

В Киеве возле метро прогремел взрыв, а известный ТРЦ "заминировали". Фото и видео

Зеленский выполнил требование Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке