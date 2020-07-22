Трамп предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в США: могут умереть более 220 тысяч

Президент Дональд Трамп предупредил, что ситуация с пандемией коронавируса в США, вероятно, "ухудшится, прежде чем улучшится".

Об этом он сказал во вторник, 21 июля, во время брифинга в Белом доме, сообщает CNBC. Отмечается, что с начала распространения инфекции заболели более 4 млн американцев.

По предварительным прогнозам, до 1 ноября в США от осложнений COVID-19 могут умереть свыше 220 тысяч человек.

"Это то, о чем я не люблю говорить, но именно так оно и есть", – сказал Трамп.

Во время брифинга президент в очередной раз повторил свое утверждение относительно того, что однажды пандемия "просто исчезнет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.