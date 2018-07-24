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Трамп предсказал новое вмешательство Москвы: Россию тут же встряхнуло

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия попытается вмешаться в американские выборы еще раз.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Речь идет о выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. На них будут избираться члены Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. По мнению американского лидера, Кремль будет поддерживать в этот раз Демократическую партию.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться за возможность повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том, что до меня ни один президент не был так жесток с Россией, они будут продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа", – сказал Трамп.

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В свою очередь, издание "Lenta.ru" после прогноза президента США сообщило, что в связи с его заявлением в России обвалился рубль. Валюта подешевела практически на рубль.

"К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля, хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро за 40 минут вырос с 73,2 до 74,1 рубля", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал, что у него нет причин не доверять утверждениям главы Кремля, будто РФ не вмешивалась в выборы. Более того, он задал несколько вопросов американским спецслужбам по поводу расследования.

Позиция главы Белого дома вызвала гнев со стороны американцев. Его обвинили в предательстве, а также заявили, что президент США подчинился Путину. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер и вовсе назвал Трампа "раскисшей макарониной".

На следующий день Трамп сказал, что "оговорился", а выводам американских спецслужб на самом деле доверяет

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Темы
Выборы в СШАроссийская экономика
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хохлы, следующим президентом США Путин назначит Хиллари Клинтон. Вы готовы?
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Биржевые спекулянты приколов не понимают ʘ‿ʘ
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