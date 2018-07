Трамп предсказал новое вмешательство Москвы: Россию тут же встряхнуло

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия попытается вмешаться в американские выборы еще раз.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Речь идет о выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. На них будут избираться члены Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. По мнению американского лидера, Кремль будет поддерживать в этот раз Демократическую партию.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться за возможность повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том, что до меня ни один президент не был так жесток с Россией, они будут продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа", – сказал Трамп.

В свою очередь, издание "Lenta.ru" после прогноза президента США сообщило, что в связи с его заявлением в России обвалился рубль. Валюта подешевела практически на рубль.

"К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля, хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро за 40 минут вырос с 73,2 до 74,1 рубля", – сказано в сообщении.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!