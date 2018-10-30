Трамп предложил отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей

Президент США Дональд Трамп намерен запретить выдавать американское гражданство детям иностранных граждан, рожденным на территории Штатов.

Он обсудил отмену этой нормы со своими юристами и планирует ее реализовать, несмотря на возможные юридические трудности, передает Axios.

"Мы единственная страна в мире, куда люди приезжают и рожают детей, которые потом становятся гражданами США и получают все сопутствующие этому преимущества. Это нелепо. Нелепо. Это надо остановить", - подчеркнул президент.

Трамп также добавил, что "вопрос уже прорабатывается".

"Мне всегда говорили, что необходима конституционная поправка. Отгадайте что? Она не нужна", – заявил президент, добавив, что он способен утвердить новое правило своим указом.

Отметим, что 14-я поправка Конституции США гарантирует гражданство любому, кто рождается на территории страны.

Члены Республиканской партии утверждают, что первоначально поправка была ориентирована не на иммигрантов и граждан, временно пребывающих на территории США, а на детей постоянных резидентов страны.

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