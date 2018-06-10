УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Трамп позвал Россию обратно в G7: Путин ответил

1.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владиимр Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из состава G8.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает "Интерфакс".

"Что касается возврата России в "семерку" - "восьмерку" — мы из нее не выходили. Коллеги отказались приезжать в Российскую Федерацию по известным причинам. Пожалуйста, мы будем рады видеть всех в Москве", - заявил он.

Новости
"Я надеюсь!" Путин вдруг заявил о "заинтересованности" Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в рамках саммита в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Читайте все новости по теме "Саммит G7" на Обозревателе.

Тема
Саммит G7
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги