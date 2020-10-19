Трамп "пожадничал" 20 долларов для церкви. Видео

Президент США Дональд Трамп во время пожертвований в церкви в Лас-Вегасе решил дать поменьше денег.

Reuters опубликовало видео, на котором видно, как глава государства достал из кармана несколько двадцаток (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Twitter Reuters.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Трамп, после того как пересчитал деньги, вернул одну купюру обратно в карман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил, что он является вторым в мире по популярности после Иисуса Христа.