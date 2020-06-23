Трамп потребовал отставки Йованович из-за ее разговора с Зеленским, – Болтон

Мир 12:06, 23.06.2020 Обновлено: 12:32, 23.06.2020

Американский президент Дональд Трамп настаивал на увольнении посла США в Украине Мари Йованович из-за ее якобы разговора с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом написал в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Отставку дипломата активно поддерживал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"Джулиани "накручивал" Трампа "новостью", что Йованович имела беседу с новоизбранным президентом Зеленским, в частности говорила ему, мол, сам Трамп хочет, чтобы определенные расследования со стороны украинских прокуроров прекратились", – написал Болтон.

По его словам, Джулиани произносил то, что было исключительно “дикими слухами”, и не предложил никаких доказательств своих утверждений.

"Я сказал, что разговаривал с госсекретарем США Майком Помпео о Йованович и еще раз поговорил бы с ним. Трамп не мог поверить, что Помпео до сих пор не освободил Йованович, потому что это именно то, чего Трамп хотел, без всяких "если", "и" и "но", – рассказал экс-советник Белого дома.

Лидер США распорядился, чтобы Болтон позвонил Зеленскому и дал ему понять, что Йованович не представляла позицию американской администрации.

"Конечно, из-за того, что мы на самом деле не знали, что именно она говорила, было непонятно, что именно я должен сказать Зеленскому игнорировать", – признался Болтон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

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