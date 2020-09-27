Трамп выдвинул Байдену предвыборное требование Зеленского

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы его главный конкурент на выборах, демократ Джо Байден сдал тест на наркотики

Об этом глава Соединенных Штатов написал на странице в Twitter 27 сентября. Политик отметил, что и сам пройдет эту процедуру.

"Я буду настоятельно требовать от "сонного" Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов во вторник [29 сентября] вечером. Естественно, я тоже соглашусь пройти", – заявил президент.

Он добавил, что выступления на дебатах Байден "были, мягко говоря, рекордно неравномерными".

"Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" – спросил Трамп.

Сообщение Трампа в Twitter. Скриншот

Отметим, похожая история произошла на выборах президента Украины в 2019 году.

Нынешний украинский глава Владимир Зеленский во время вызова своего оппонента Петра Порошенко на дебаты призвал пройти медицинскую экспертизу. Этот шаг был связан с "черной" кампанией против кандидата с обвинениями Зеленского якобы в наркомании. Сам он пояснил, что анализы на наркотики необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский".

Напомним:

Первые дебаты Трампа и Байдена запланированы на 29 сентября в Кливленде (Огайо). Вторые пройдут 15 октября в Майами (Флорида). Третьи дебаты должны состояться 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Сами выборы американского президента назначены на 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп отверг мирную передачу власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае своего поражения на выборах в 2020 году.