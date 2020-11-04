Трамп потерял один из ключевых штатов США и "подарил" 10 выборщиков Байдену
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, что принесло ему 10 голосов коллегии выборщиков.
Об этом сообщило FoxNews. Байден победил с 49,6%, у Трампа – 49%.
Такие данные приведены после обработки 99% голосов. Считается, что количество еще не подсчитанных бюллетеней не изменит имя победителя в этом штате.
Таким образом, Байден получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.
Штаб Трампа анонсировал, что потребует пересчет голосов в Висконсине.
Висконсин – один из ключевых спорных штатов на проходящих президентских выборах. В этом штате долгое время лидировал Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Джо Байден.
В 2016 году Трамп стал первым кандидатом от Республиканской партии, кто победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия.
Отметим, победителя в США на президентских выборах назначают не по общему количеству проголосовавших, а по голосам выборщиков, число которых в каждом штате отличается. Кандидат, который наберет больше всего в конкретном штате, получит все голоса выборщиков этого региона.
Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.
Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.
Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе. В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.