Трамп потерял один из ключевых штатов США и "подарил" 10 выборщиков Байдену

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, что принесло ему 10 голосов коллегии выборщиков.

Об этом сообщило FoxNews. Байден победил с 49,6%, у Трампа – 49%.

Такие данные приведены после обработки 99% голосов. Считается, что количество еще не подсчитанных бюллетеней не изменит имя победителя в этом штате.

Таким образом, Байден получил уже 248 голосов выборщиков, в то время как Трамп – 214. Чтобы стать президентом, нужно 270.

Штаб Трампа анонсировал, что потребует пересчет голосов в Висконсине.

Висконсин – один из ключевых спорных штатов на проходящих президентских выборах. В этом штате долгое время лидировал Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Джо Байден.

В 2016 году Трамп стал первым кандидатом от Республиканской партии, кто победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия.

Отметим, победителя в США на президентских выборах назначают не по общему количеству проголосовавших, а по голосам выборщиков, число которых в каждом штате отличается. Кандидат, который наберет больше всего в конкретном штате, получит все голоса выборщиков этого региона.

Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.

Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.

Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе. В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.