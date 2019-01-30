Политический кризис в Венесуэле может существенным образом повлиять на нефтяные цены, так как она находится среди стран, которые обладают самыми большими запасами нефти и природного газа в мире.

Регулярно находится в верхней части графы основных поставщиков нефти в США и является одной из десяти стран, производящих самое большое количество нефти в мире и поэтому далеко не случайно сегодня Россия и ее машина пропаганды переключилась с Украины на Венесуэлу, так как смена режима Мадуро и будущие цены на нефть существенно будут влиять на возможности России и режима Путина как внутри страны, так и за ее пределами.

Новости Новый виток торговой войны между США и КНР

Надеюсь политический истеблишмент в США и особенно нынешняя администрация в Белом Доме осознают это и не позволят России ловить рыбу в мутной "венесуэльской" воде, как это сегодня происходит в Сирии, где к сожалению, президент Трамп и его команда потерпели полное фиаско

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся